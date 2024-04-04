نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ليفربول، فوزًا مهمًا أمام نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح داروين نونيز أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد أن أخطأ حارس مرمى شيفيلد يونايتد في تشتيت الكرة لترتطم بقدم نونيز وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وسجل كونور برادلي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح شيفيلد يونايتد في الدقيقة 59، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابها جوستافو هامر من على القائم الثاني برأسية، ارتطمت بقدم برادلي ثم مرت من بين أقدام الحارس كيلير وسكنت الشباك.

وتمكن ماك أليستر لاعب ليفربول من تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 77، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 90، بعد عرضية من روبرتسون من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاكبو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.