نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين إنبي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق إنبي وفاركو، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي دون أهداف على مجريات الشوط الأول، الذي انتهى منذ قليل، على استاد بترو سبورت.

أحداث الشوط الأول بين فريق إنبي ضد فاركو

دخل فريق إنبي وفاركو المباراة بحماس شديد بينهم من أجل إحراز أية أهداف في الشوط الأول مبكرًا.

ومع استمرار المحاولات بين الفريقين لم يتغير الوضع، ولم يسكن شباك الفريقين أي هدف.

ومع الدقيقة "9" من عمر الشوط الأول اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب فاركو رامي صبري، وبعد الرجوع لتقنية الڤار تم تأكيد القرار بصدور البطاقة الصفراء للاعب.

ومع الدقيقة "64" حصل لاعب وسط إنبي محمد ناصر على البطاقة الصفراء من حكم اللقاء.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية الشوط الأول بين فريق إنبي وفاركو بالتعادل السلبي دون أي أهداف.