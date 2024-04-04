نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة قمة الأهلي والزمالك بالسعودية مهددة بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري، في السعودية مهددة بالفشل وعدم نقلها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، عن وجود اتفاق بين رابطة الأندية وهيئة الترفيه، على خوض مباراتي القمة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون الاتفاق هو الأضخم من الناحية المادية.

وأكد مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن إقامة القمة في السعودية لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن، ومن الوارد فشل نقلها بسبب بعض الصعوبات.

وتابع: "هناك بعض المعوقات التي تعيق اتخاذ قرار بنقل المباراة، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود بين الطرفين حول نقل المباراة، بالإضافة إلى عدم إرسال نادي الزمالك موافقته وضيق الوقت قبل المباراة المحدد لها 15 أبريل الجاري".

