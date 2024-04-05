نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية عديدة من جانب لاعبي فريق تشيلسي، لتسجيل هدف مبكر.

وتمكن جالاجير لاعب فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة.

وسجل كذلك كول بالمر الهدف الثاني لصالح تشيلسي، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وقلص اللاعب جرناتشو مهاجم فريق مانشستر يونايتد النتيجة، بتسجيل الهدف الأول في شباك تشيلسي، في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وأدرك، برناردو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، هدف التعادل الثاني عند الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب جارناتشو مهاجم فريق مانشستر يونايتد؛ في تسجيل الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 67.

وتمكن كول بالمر، من تسجيل ثنائية قاتلة لصالح تشيلسي في الدقيقتين 10 و11 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني، ليمنح البلوز 3 نقاط ثمينة.