نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر المدير الإداري على التوجه للمستشفي المتواجد بها أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

جهاز منتخب مصر يزور أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه وتم نقل رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطير، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرًا.

وكان غادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة.

ويخضع أحمد رفعت للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.