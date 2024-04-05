نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك بالمر.. أهداف مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوز صعب على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أهداف مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

وتمكن جالاجير لاعب فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة.

وسجل كذلك كول بالمر الهدف الثاني لصالح تشيلسي، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وقلص اللاعب جرناتشو مهاجم فريق مانشستر يونايتد النتيجة، بتسجيل الهدف الأول في شباك تشيلسي، في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وأدرك، برناردو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، هدف التعادل الثاني عند الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب جارناتشو مهاجم فريق مانشستر يونايتد؛ في تسجيل الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 67.



ثم تمكن بالمر من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق تشيلسي عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 90+10 من الشوط الثاني.

وأضاف بالمر الهدف الثالث له والرابع لصالح تشيلسي في الدقيقة 90+11 من ركلة جزاء نفذها ببراعة.