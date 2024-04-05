نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لموقعة سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف».

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد مساء اليوم، وحضره الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومراقب المباراة، وممثلو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏