نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة إنبي ضد فاركو في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث المباراة بين فريق إنبي وفاركو، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر التعادل الإيجابي على مجريات مباراة فريق إنبي ضد فاركو، في المباراة التي جمعت بينهم على استاد بترو سبورت.

مجريات المباراة بين فريق إنبي ضد فاركو

دخل فريق إنبي وفاركو المباراة بحماس شديد بينهم من أجل إحراز أية أهداف في الشوط الأول مبكرًا.

ومع استمرار المحاولات بين الفريقين لم يتغير الوضع، ولم يسكن شباك الفريقين أي هدف.

ومع الدقيقة "9" من عمر الشوط الأول اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب فاركو رامي صبري، وبعد الرجوع لتقنية الڤار تم تأكيد القرار بصدور البطاقة الصفراء للاعب.

ومع الدقيقة "64" حصل لاعب وسط إنبي محمد ناصر على البطاقة الصفراء من حكم اللقاء.

ومع الدقيقة "47" اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب إنبي علي فوزي.

وحصل فريق إنبي على ركلة جزاء، وبعد عودة حكم اللقاء لتقنية الڤار تأكد قراره لصالح إنبي في الدقيقة الواحد والخمسين من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 54 أحرز لاعب إنبي علي فوزي ركلة الجزاء في شباك فريق فاركو.

ومع الدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع من عمر اللقاء أدرك فريق فاركو التعادل عن طريق اللاعب وليد علي فرج.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بين فريق إنبي وفاركو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

