ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزياستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد 3-1، الخميس، في المرحلة الـ31 من "البريميرليغ".

تقدم ليفربول عن طريق المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز في الدقيقة 17، لكن شيفيلد تعادل بهدف عكسي أحرزه مدافع ليفربول كونور برادلي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وأعاد لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ليفربول للمقدمة من جديد، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يحسم الهولندي كودي جاكبو، الامور بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 .

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم مقابل7 تعادلات وهزيمتين، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، بالمقابل توقف رصيد شيفيلد، الذي تكبد خسارته الـ21 في المسابقة، مقابل 3 انتصارات و6 تعادلات، عند 15 نقطة، ليظل قابعا في المركز العشرين والأخير في الترتيب.

وفي مباراة ثانية لحساب الجولة ذاتها، حقق تشيلسي فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة.

وسجل لتشيلسي كل من كول بالمر ثلاثة أهداف في الدقائق 19 و90 + 9 من ضربتي جزاء و90 + 10، وكونور غالاغير في الدقيقة الرابعة، فيما سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من أليخاندرو غارناتشو هدفين في الدقيتين 34 و67 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 72.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المركز السادس.