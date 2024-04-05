نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم.. ليفربول يعود للصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت نتائج مثيرة نتجت عن عودة ليفربول إلى الصدارة.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما حقق تشيلسي فوز مثير على فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 68 نقطة

3- مانشستر سيتي 67 نقطة

4- أستون فيلا 59 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 57 نقطة

6- مانشستر يونايتد 51 نقطة

7- وست هام يونايتد 45 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

9- برايتون 43 نقطة

10- تشيلسي 43 نقطة

11- وولفرهامبتون 42 نقطة

12- بورنموث 41 نقطة

13- فولهام 39 نقطة

14- كريستال بالاس 30 نقطة

15- برينتفورد 28 نقطة

16- إيفرتون 26 نقطة

17- نوتينغهام فورست 25 نقطة

18- لوتون تاون 22 نقطة

19- بيرنلي 19 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 15 نقطة