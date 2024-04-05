نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلق على فشل إقامة القمة بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازلت أصداء قمة الكرة المصرية والتي تجمع بين الزمالك أمام الأهلي مستمرة، وذلك حول مكان إقامة المباراة.

أول تعليق لتركي ال شيخ بعد فشل إقامة القمة في السعودية



وكان الزمالك قد رفض إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، بعد إصدار بيان رسمي بهذا الشأن، إضافة لرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة المباراة في الخارج.

وعلق تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية كاشفا الموقف الأخير حول إمكانية إقامة المباراة: "مساء الخير. عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القاره "

وتابع: "فعشان كذا اساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده".

واختتم: "واغلق الملف من يومين، الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين"،

موعد مباراة القمة المقبلة

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من إبريل المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

