رئيس تحرير موقع دوت الخليج ينتقد تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة دوت الخليج الإلكترونية التصريحات التي أدلى بها أحمد سالم المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك فيما يخص القرارات الخاصة بالمجلس عقب الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الخميس.

تصريحات أحمد سالم

وسبق وأن كتب سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ جاء فيه:"

"مساء الخير، عاوز اسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القارة عشان كذا اساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده، واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

مصطفى ثابت ينتقد تصريحات احمد سالم

وكتب الدكتور مصطفى ثابت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء فيه:" الزمالك مش عارف ياخد بطولات فى الملعب فقرر ياخدها علي السوشيل ميديا كالمعتاد بس ملحقوش طلع المستشار تركي وبوظ البطولة عليهم

ومن المُنتظر أن تقام القمة بين القطبين يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أبريل لحساب لقاءات الدور الأول من دوري نايل.