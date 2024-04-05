الرياضة

رئيس تحرير موقع دوت الخليج ينتقد تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس تحرير موقع دوت الخليج ينتقد تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة دوت الخليج الإلكترونية التصريحات التي أدلى بها أحمد سالم المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك فيما يخص القرارات الخاصة بالمجلس عقب الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الخميس.

تصريحات أحمد سالم 

وسبق وأن كتب سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎Salem Ahmed 1h الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما لباراة #الزمالك_اولا 2.7K comments 505 share 276‎'‎‎

ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ جاء فيه:" 

"مساء الخير، عاوز اسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القارة عشان كذا اساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده، واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎تركي آل الشيخ AI- Turki Alshikh 8m・ مساء الخير عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القاره فعشان كذا اساسًا لم نکمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين الاخ. المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين‎'‎‎

مصطفى ثابت ينتقد تصريحات احمد سالم 

وكتب الدكتور مصطفى ثابت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء فيه:" الزمالك مش عارف ياخد بطولات فى الملعب فقرر ياخدها علي السوشيل ميديا كالمعتاد بس ملحقوش طلع  المستشار تركي وبوظ البطولة عليهم

ومن المُنتظر أن تقام القمة بين القطبين يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أبريل لحساب لقاءات الدور الأول من دوري نايل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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