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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تركي آل شيخ لـ الزمالك بعد الاعتذار عن إقامة الديربي ضد الأهلي بالسعودية: "حاول تأخذ البطولة في شئ آخر"

عاجل - تركي آل شيخ لـ الزمالك بعد الاعتذار عن إقامة الديربي ضد الأهلي بالسعودية: "حاول تأخذ البطولة في شئ آخر"، أشعل المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بسبب مباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك.

عاجل - تركي آل شيخ لـ الزمالك بعد الاعتذار عن إقامة الديربي ضد الأهلي بالسعودية: “حاول تأخذ البطولة في شئ آخر”

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع، لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن رد تركي آل شيخ على المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تركي آل شيخ يحرج أحمد سالم متحدث الزمالك

أعلن المستشار تركي آل شيخ عن عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري على الأراضي السعودية، بسبب لوائح وقوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ووضع أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك في حرج بسبب تصريحاته الأخيرة.

تركي آل شيخ

وكتب تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "مساء الخير، عاوز اسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القارة".

وتابع: "عشان كذا اساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده، واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين".

وأضاف: "الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

أحمد سالم يعلن موقف الزمالك من إقامة ديربي القاهرة في السعودية

وكان كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن اعتذار نادي الزمالك، بشأن إقامة مباراة الأهلي والفارس الأبيض على الأراضي السعودية خاصة على أرضية ملعب الأول بارك، وملعب الجوهرة المشعة.

وكتب سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، حيث كان حقق الأبيض الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في ملعب السلام.