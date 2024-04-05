نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لتركي آل الشيخ.. مواقف مشابهة رفض فيها الفيفا إقامة الديربيات خارج حدود الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردًا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك احمد سالم بشأن رفض القلعة البيضاء خوض القمة خارج البلاد.

تصريحات أحمد سالم

وسبق وأن كتب سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ جاء فيه:"

"مساء الخير، عاوز اسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القارة عشان كذا اساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده، واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

وكشف عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، نصر الدين عزام، مدى قانونية لعب مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري خارج حدود البلد.

حيث قال أن الفيفا سبق وأن رفض في اكثر من مناسبة مشابهة خوض ديربيات خارج البلاد ابرزها لقاء برشلونة وجيرونا عام 2018 على الرغم من موافقة الناديين على المشاركة في المباراة بأمريكا.