نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحدهم فقد حياته بسبب هدف".. أشهر حوادث قتل نجوم كرة القدم قبل لاعب كايزر تشيفز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الخميس، مقتل لاعبه لوك فلورز بعدما أصيب بعدة طلقات نارية تعرض لها خلال محاولة اختطاف فاشلة في جوهانسبرج.

وأعادت حادثة مقتل لوك فلورز لاعب كايزر تشيفز للأذهان حوادث القتل الذي تعرض لها لاعبو كرة القدم عبر التاريخ.. ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير أشهر اغتيالات نجوم الساحرة المستديرة:

- أندريس أسكوبار

من أبرز نجوم كرة القدم الذين تعرضوا للقتل المدافع الكولومبي أسكوبار والذي تم قتله على يد أفراد المافيا الكولومبية عام 1994، وذلك بعد تسجيله هدف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أمام أمريكا بكأس العالم 1994.

- لوسيانو سيكوني

تعرض لاعب خط الوسط الإيطالي لوسيانو سيكوني للقتل في 18 يناير 1977 وذلك بعدما تظاهر بسرقة محل مجوهرات صديقه على سبيل المزاح معه ولكن الأخير رفع المسدس وأطلق الرصاص عليه ليفارق الحياة على الفور.

- ألبير إيبوسي

تعرض مهاجم شبيبة الجزائر السابق للقتل في 23 أغسطس 2014 وذلك على يد جماهيره فريقه الغاضبة بعد الخسارة أمام اتحاد الجزائر، حيث ألقت الجماهير الحجارة تجاه ملعب المباراة لتصيب رأس اللاعب الذي فارق الحياة بعد ساعات من وصوله للمستشفى.

- سينزو ميويا

قُتل حارس مرمى وقائد منتخب جنوب إفريقيا، سينزو ميويا في عام 2014 إثر إصابته بطلق ناري أثناء تواجده في منزل صديقته في فوسلوروس، وفارق الحياة بعد اجراء جراحة عاجلة لمحاولة انقاذه في المستشفى.

- ميلتون فلوريس

تعرض فلوريس حارس مرمى منتخب هندوراس للقتل في 21 يناير 2003، بعد اطلاق الرصاص عليه وهو داخل سيارته من جانب مسلحين مجهولين حيث أصيب بـ17 طلقة نارية.

- دانيال كوريا فريتاس

عثر على البرازيلي فريتاس كوريا لاعب فريق ساو باولو مقتولًا في مدينة سان جوزيه دوس بيانيس التابعة لولاية بارانا غربي البرازيل في 30 أكتوبر 2018 وظهرت علامات التعذيب والعنف الشديد على جثة اللاعب، حيث وجدت رأسه شبه مفصوله بالإضافة لقطع بعض الأعضاء من جسده.

- إليسون بيسيرا

توفي اللاعب الكولومبي عام 2006 بعد دخوله وصديقه في مشادة عنيفة مع مجموعة من الشباب انتهت بمقتله بعد مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة.

- دافيد مندوزا

قتل اللاعب المكسيكي دافيد مندوزا على أيدي مسلحين مجهولين أثناء توجهه لمشاهدة مباراة جمعت بين فريقي تيكوس وكلوب أمريكا في الدوري المكسيكي ولم يتم التعرف على هوية المتورطين في مقتل اللاعب.

