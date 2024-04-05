نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم بديل معلول.. 5 لاعبين أجانب ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يفاوض مسؤولي القلعة الحمراء مجموعة من اللاعبين الأجانب للتعاقد معهم في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وطلب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي تدعيم بعض المراكز في صفوف الفريق ببعض اللاعبين الأجانب أبرزهم قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب محمود متولي وعلي معلول من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر.

5 أجانب على رادار الأهلي في الصيف

زين الدين بلعيد

يأتي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري على رأس الصفقات المرشحة للنادي الأهلي، حيث يحاول مسؤولي القلعة الحمراء حسم الصفقة مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تبلغ قيمته 650 ألف دولار.

يحيى عطية الله

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف النادي الأهلي اللاعب المغربي يحيى عطية الله المحترف في الدوري الروسي، حيث ربطت تقارير مغربية اللاعب بالانتقال إلى القلعة الحمراء لتعويض الرحيل المحتمل للتونسي علي معلول.

خاديم دياو

كشفت تقارير صحفية أيضًا عن مفاوضات مع خاديم دياو لاعب الهلال السوداني لتدعيم مركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب علي معلول من مغادرة صفوف الفريق الأهلاوي في الفترة المقبلة.

إياد العسقلاني

يتواجد أيضًا اللاعب إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف روستروف الروسي ضمن المرشحين لتدعيم دفاعات الأهلي وذلك في ظل اقتراب محمود متولي من مغادرة صفوف القلعة الحمراء.

محمد علي بن رمضان

أما آخر الأسماء في قائمة اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام لصفوف النادي الأهلي هو اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء عدة مرات ولكنه لم ينضم لصفوف الفريق الأهلاوي حتى الآن.

