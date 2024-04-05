نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين يقود مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز للقاء طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين.

ويعاون إبراهيم نور الدين كلا من أحمد صلاح مساعد أول، خالد حسام طه مساعد ثان، بينما يتواجد السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا عمرو الشناوي ويعاونه أحمد جمال.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

