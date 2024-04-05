نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات نارية من تركي آل الشيخ بشأن مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بمجموعة من التصريحات الخاصة ببعض التفاصيل فيما يخص خوض مواجهة الاهلي والزمالك في المملكة.

تصريحات نارية من تركي آل الشيخ بشأن مباراة القمة

وقال آل الشيخ لقناة أون تايم سبورت:" ليس من المفترض أن اقوم بإيضاح مثل هذه الأمور حيث يجب على بعض الجهات الاخرى التحدث خاصًة أننا لم نعلن عن أي شيء سواء بشكل شخصي أو موسم الرياض".

وأكمل:" نهائي بطولة الكأس الذي جمع بين الاهلي والزمالك على ملعب الأول بارك شهد نجاح منقطع النظير والجميع رأى ذلك وبالتالي المسألة ليست مادية فقط بل تقارب بين الشعب المصري والسعودي.

وأضاف:" قمت بالاجتماع مع بعض الأطراف المعنية وأبلغتهم بأن لدينا فراغ في الرياض وجدة خلال بعض الاوقات المعينة واقترحت مجرد اقتراح استغلال الامر في مباريات الدوري بين الاهلي والزمالك وقدمنا عرضنا ووضعنا المبلغ".

واستطرد:" لا يصح محاولة تقريب العلاقات وصناعة بعض الاشياء المميزة ويأتي من يقوم بتصريحات غير حقيقية من شأنها أن تؤجج الأمور خاصًة أنهم عادوا لنا قبل أسبوع واتفقنا على تحديد يوم الخامس عشر من ابريل للقاء الأول وأحد ايام 25 أو 26 يونيو للقاء الثاني".

وواصل:" اتفقنا على أن تقام كل مباراة من المباراتين على ملعب مغاير لتخصيص حصة من التذاكر للفريق صاحب المباراة ووصلت الموافقة من النادي الأهلي على الرغم من انني استبعدت ذلك كون المارد الاحمر يستعد للقاء افريقي قوي ويجب ان نميزه ببعض المميزات الخاصة بالتنقل وتوفير طائرة مجهزة خاصًة حتى لا نتحمل مسؤولية إرهاق الأهلي بعد إقامة العرس ويأتينا رد فعل سلبي".

وأوضح:" قمت بالتواصل مع عضو المكتب التنفيذي للفيفا هاني ابوريدة للاستفسار عن الوضع القانوني للاتفاق واخبرته عن تقديم عرض مالي للفريق الافريقي الذي سينافس الاهلي في نصف النهائي سواء مازيمبي أو بترو اتلتيكو الانجولي لخوض مباراة الذهاب في السعودية ايضًا لكنه ابلغني ان المشكلة الاصلية الحالة السابقة لجيرونا وبرشلونة حيث رفض الفيفا وفق المادة 71 نقلها لقارة اخرى".