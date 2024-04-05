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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الزمالك يعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الكرة

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد قرر إلغاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمواجهة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاء ذلك القرار بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



وهذا السبب ما أدى إلى اتخاذ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بإلغاء المران الجماعي للفريق اليوم.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

