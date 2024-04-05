فرحه سكندرية بعد فوز الاتحاد على المصرى وتصدر المسابقة

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أحمد جودة - القاهرة - سادت حاله من الفرحه بين جماهير الاتحاد السكندرى بعد الفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فرحه سكندرية بعد فوز الاتحاد السكندرى على المصرى وتصدر المسابقة

وجاءت أهداف الاتحاد السكندرى عن طريق باهر المحمدي (بالخطأ في مرماه)، بواتنج، مابولولو بينما جاءت اهداف المصرى عن طريق فخر الدين بن يوسف، غيلاس قناوى.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 27 نقطة ويتصدر المسابقة ويضمن المشاركة فى الكونفدرالية فى حالة اعتماد نتائج الدور الأول.

وسادت حاله من الفرحه بين الجماهير السكندرية عقب المباراة خاصه فى أماكن تجمعات الجماهير فى عدد من المناطق الشعبية.

وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بفوز فريقه قائلا الحمد لله على ما تحقق وأشاد بمجهود باللاعبين والجهاز الفنى.

