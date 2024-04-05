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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن احتجاجه الشديد على الأخطاء التحكيمية لعبد العزيز السيد حكم مباراة الفريق الأول أمام شقيقه الاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

المصري يحتج على الأخطاء التحكيمية لعبد العزيز السيد حكم مباراته أمام الاتحاد السكندري ويطالب بعدم إدارته مستقبلا لأية مباريات للمصري

أكد مجلس إدارة المصري خلال بيانا رسميا عبر صفحته أن الأخطاء التحكيمية من الحكم عبد العزيز السيد تجاه فريق المصري تبدو متكررة وتصل لدرجة التعمد فقد تسببت قرارات الحكم ذاته في إقصاء المصري من دور الثمانية للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر باحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة ضد المصري في الثواني الأخيرة من مباراته مع الأهلي والتي كانت سببا في خروج المصري من البطولة.

أوضح مجلس الادارة قبل ان يكرر فعلته في مباراة الخميس باحتسابه هدف غير صحيح للاتحاد السكندري خلال الشوط الأول قبل أن يلغيه حكمي تقنية الفيديو وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح محمود حمادة في الثواني الاخيرة من الشوط الأول وكذلك احتسابه لركلة جزاء يشوبها الجدل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء ناهيك عن قراراته المثيرة للجدل طوال المباراة ومنها حالة طرد صلاح محسن والتي جاءت لتعيد تساؤلات جماهير المصري حول نية الحكم المبيتة دوما لإيقاف مسيرة المصري المنافس على صدارة ترتيب المسابقة.

وشدد مجلس إدارة المصري على احتجاجه رسميا لدى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

طالب المصري لجنة التحكيم بعدم إسناد أية مباريات مستقبلية للمصري لهذا الحكم، مع المطالبة باسناد المباريات المقبلة للفريق لحكام دوليين خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة.

