نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترك أل شيخ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المستشار ترك أل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول أسباب فشل نقل ديربي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة.

- تصريحات ترك أل شيخ عن ديربي الأهلي والزمالك

وأكد ترك أل شيخ عبر شاشة أون تايم سبورت:" لم نتحدث أبدا في الأمر من داخل السعودية والقرار تسرب من مصر ونجاح مباراة الكأس كان واضح وكان له فوائد كبيرة".

وتابع:" سبب عدم دخول تيفو جماهير الأهلي هو التجاوز في حق اتحاد الكرة ونادي الزمالك ولذلك تم رفض دخول التيفو وطالبت بدخول باقي الأدوات وتم دخول تيفو الزمالك".

وواصل:" حصل اجتماع عقب انتهاء المباراة وناقشنا الحديث عن مباريات الدوري وتم وضع عرض للموافقة عليه من حيث المبدأ".

وأشار:" قبل أسبوع تم الرد بالموافقة على المبدأ وإرسال مواعيد المباريات واتفقنا أن يكون المباراتين في جده وأخرى في الرياض ولكل فريق نسبة اكثر في تذاكر مبارياته".

وأكمل:" سيف الوزيري أبلغني أن الأمور جرت بسهولة وتوقعت رفض الأهلي بسبب الارتباطات الإفريقية".

واسترسل:" ليس لس شأن من يأخذ إكبؤ نصيب من من أنا أضع رقم معين للحدث كله ومن ثم يتم التفاوض بين الفريقين والشركة المتحدة".

وتحدث:" تمت الموافقة من جانب الناديين والشركة المتحدة طالبتنا بسرعة الإعلان ولكن التصريحات الأمنية عطلتنا بسبب الخطة الأمنية والمرورية وكافة التفاصيل".

وأختتم:" تحدثت مع هاني أبو ريدة وعاتبته بسبب عدم حضوره مباراة الكأس ومن ثم سألته عن قانونية شراء مباراة الأهلي الإفريقية لخوضها في الرياض لعدم تسبب إجهاد للاعبين وكان رده إنه شئ مستحيل".

