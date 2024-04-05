نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم كان سيحصد الزمالك ماليا من مواجهة الأهلي بالسعودية؟.. تركي أل شيخ يكشف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر المستشار ترك أل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قيمة انتقال نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة، داخل المملكة العربية السعودية.

- تصريحات ترك أل شيخ عن ديربي الأهلي والزمالك

وأكد ترك أل شيخ عبر شاشة أون تايم سبورت:" كنت أنوي الإعلان عن مكافأة جديدة في المباراة وهي 200 ألف دولار للفريق الفائز وتقسم المكافأة في حالة التعادل".

وواصل:" أبو ريدة تواصل معي وأكد لي أن الفيفا رفضت إقامة نفس الحالة في مباراة جيرونا وبرشلونة في أمريكا حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقله له ما الفارق بين إقامة الكأس الدوري بسبب قوانين اللعب النظيف".

وأشار:" تواصلت مع سيف الوزيري لإبلاغه بالأمر وحاولنا تخصيص المبلغ لجميع أندية الدوري للحصول على موافقة للحماية من فرض عقوبات من الفيفا".

وتابع:" تحدثت مع مدير الإدارة القانونية للفيفا، وعرضت عليه الأمر وقال لي أنسى وسيتم رفض الأمر لعدم وجود حالة طارئة رغم موافقات بعض الأندية بنقل المباراة".

واكمل:" كيف سأقوم بعمل كل ذلك قبل موافقة الناديين، والزمالك رحب بالأمر أكتر من الأهلى، واتفقوا على كل شئ وكان العائد مليون دولار للمباراتين مع الالتزام بكل شئ".

وأوضح:" لم يحدث أنهم تحدثوا عن أي حكام كما يتردد وعرضت جلب حكام اجانب وتأكدت من أن الموضوع مستحيل، والفيفا لم يرد على بعض المسؤولين في مصر ولكن ابلغناهم من يومين أن الاتفاق لن يتم".

