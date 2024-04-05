نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أريد حذف صورتي داخل نادي الزمالك".. طلب غريب من تركي أل شيخ لـ حسين لييب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى المستشار ترك أل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، غضبه من تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بشأن فشل نقل مباراة الأهلي والزمالك إلى الرياض، ا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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وأكد ترك أل شيخ عبر شاشة أون تايم سبورت:" أريد أن أطلب طلب صغير من المسؤولين داخل نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة، هل صورتي داخل القلعة البيضاء مازالت موجودة؟".

وتابع:" إذا كانت موجودة أرغب في حذفها وإزالتها فورا بعد ما حدث مؤخرا".

وواصل:" لا يليق ما حدث من تصريحات داخل الفريق برفض اللعب بالمملكة العربية السعودية، رغم أن فريقه أول المرحبين بالأمر، أعلم جيدا مدى قدر حسين لبيب ولكن المسؤول عن تلك التصريحات لا بد من محاسبته".

