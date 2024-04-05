نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم هداف الرائد السعودي.. 4 صفقات أجنبية على طاولة الزمالك ومفاجأة في مفاوضات بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتلبية متطلبات المدير الفني للفريق جوزيه جوميز في الموسم القادم.

- الزمالك يستقر على صفقات الصيف

وأكد محمد البنهاوي الناقد الرياضي مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" الزمالك لديه خطة في موسم الانتقالات الصيفية القادمة وهو التعاقد مع لاعبين اقتربوا من الرحيل عن أنديتهم".

وتابع:" الزمالك ليس لديه القدرة المادية للدخول في صفقة ودفع مبالغ طائلة للأندية وتم تكليف فريق عمل من الكشافة لتحضير قائمة بمتطلبات المدير الفني".

وواصل:" جوميز وضع بعض المراكز التي يرغب في تدعيمها مثل الظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب ارتكاز ومهاجم صريح بجانب جناح هجومي".

وأشار:" مفاوضات بن شرقي ابتعدت بسبب أن اللاعب سينهي موسمه في قطر في شهر مايو بجانب أن راتبه بلغ 2 مليون دولار ويحيى جبران تم رفضه بسبب سنه حيث يبلغ 32 عاما".

وأختتم:" أيوب العمروت ظهير الوداد سيكون حر أخر الموسم ومرشح بقوة للزمالك بجانب التونسي كريم البرقاوي هداف الرائد السعودي".

