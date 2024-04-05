الرياضة

بينهم هداف الرائد السعودي.. 4 صفقات أجنبية على طاولة الزمالك ومفاجأة في مفاوضات بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة -  


تعمل إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتلبية متطلبات المدير الفني للفريق جوزيه جوميز في الموسم القادم.

- الزمالك يستقر على صفقات الصيف

وأكد محمد البنهاوي الناقد الرياضي مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" الزمالك لديه خطة في موسم الانتقالات الصيفية القادمة وهو التعاقد مع لاعبين اقتربوا من الرحيل عن أنديتهم".

وتابع:" الزمالك ليس لديه القدرة المادية للدخول في صفقة ودفع مبالغ طائلة للأندية وتم تكليف فريق عمل من الكشافة لتحضير قائمة بمتطلبات المدير الفني".

وواصل:" جوميز وضع بعض المراكز التي يرغب في تدعيمها مثل الظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب ارتكاز ومهاجم صريح بجانب جناح هجومي".

وأشار:" مفاوضات بن شرقي ابتعدت بسبب أن اللاعب سينهي موسمه في قطر في شهر مايو بجانب أن راتبه بلغ 2 مليون دولار ويحيى جبران تم رفضه بسبب سنه حيث يبلغ 32 عاما".

وأختتم:" أيوب العمروت ظهير الوداد سيكون حر أخر الموسم ومرشح بقوة للزمالك بجانب التونسي كريم البرقاوي هداف الرائد السعودي".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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