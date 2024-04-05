نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتقاضون 90 مليون.. الزمالك يقرر رحيل نجميه نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتلبية متطلبات المدير الفني للفريق جوزيه جوميز في الموسم القادم.

- الزمالك يستقر على الراحلين

وأكد محمد البنهاوي الناقد الرياضي مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" أجانب الزمالك هم من يتصدروا الأزمات في الفترة الأخيرة، ويوجد قرار نهائي بشأن رحيل بعض المحترفين".

وتابع:" الزمالك قرر رحيل الثنائي سامسون أكينيولا ونداي هذا الموسم ولكن لن ينتظر انتهاء الموسم بسبب بند في عقود الثنائي".

وأشار:" الزمالك لديه حق في فسخ تعاقد الثنائي وإبلاغهم كتابيا بعد انتهاء الموسم بأسبوع دون تحمل أي رواتب والإدارة تأكدت من موقفها القانوني وشهر 6 القادم سيكون الأخير لهم".

وأختتم:" الزمالك سيرفر أكثر من 90 مليون جنيه بعد رحيل هذا الثنائي عن القلعة البيضاء، نظرا لرواتبهم الضخمة بالامتيازات لملايين الدولارات".