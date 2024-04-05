عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع المنشطات.

تطور جديد بشأن أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي طلب تأجيل البت في الرد على لجنة المنشطات، بعدما كان اليوم الخميس هو الموعد الأخير له، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مهلة للرد على فساد العينة الخاصة به.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كانت هناك شكوك من البداية من جانب (ضابط المنشطات) بعد الحصول على عينة رمضان صبحي بسبب (شكل البول)، وقام بأخذ عينة آخرى من اللاعب بعد 45 دقيقة".

وأضاف: "رمضان لم يطلب تحليل الثانية التي حصل عليها بعد 45 دقيقة أو ساعة من العينة الأولى.. وعلمت أن كل ما طلبه اللاعب تأجيل البت أو اتخاذ قرار في هذه القضية، خصوصا أن اليوم الخميس كان أخر موعد لتقديم أسانيده بسبب العينة".

وواصل: "رمضان طلب الحصول على مزيد من الوقت لتجهيز الرد والخطوات المقبلة، ومنظمة المنشطات وافقت على طلب اللاعب".

وأكمل: "رمضان صبحي قام بالتوقيع على إقرار لـضابط المنشطات، بأن الخطوات سليمة تمامًا في الحصول على عينة منه".