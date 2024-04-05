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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، خرج بتصريحات يؤكد عدم إمكانية عودة إياد العسقلاني للدوري المصري مجددًا إلا بعد مرور عامين من تاريخ احترافه خارجيًا، إلا للنادي الإسماعيلي، كما أن هناك بند 10% من وراء بيعه لأي نادٍ آخر.

هل يعود إياد العسقلاني إلى الإسماعيلي؟

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البند بالفعل موجود في العقد، ولكن هل السؤال لديه القدرة على سداد قيمة شراء عقده مرة آخرى من نادي روستوف الروسي".

وأضاف: "من الوارد أن يكون نادٍ مصري آخر بخلاف الأهلي والزمالك يريد ضمه، فهل الإسماعيلي لديه القدرة مثلا على شراء عقد إياد العسقلاني من جديد بمقابل يتخطى المليون دولار؟!، لذلك من الصعب أن يعود اللاعب إلى الدراويش مرة آخرى".

وواصل: "الإسماعيلي لديه الأولوية في شراء عقد إياد العسقلاني بالفعل حال عودته مجددًا لمصر، لكن من الصعب أن يدفع نفس القيمة المالية أو أكثر من أجل استعادته مجددًا".

وزاد: "الإسماعيلي لديه 10% من فارق المبلغ المدفوع في شراء عقده، بمعني أن روستوف لو باع اللاعب بمليون ونصف، يحصل الإسماعيلي على نسبته من النصف مليون دولار، كما أن النادي لديه 5% من حقوق رعاية اللاعب حال انتقاله لأي نادٍ آخر مستقبلا سواء في مصر أو أوروبا".