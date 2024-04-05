نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع في مباراة ضمك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النصر السعودي نظيره ضمك وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويحتل العالمي وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة حصدهم من 26 مباراة، حقق الانتصار في 20 لقاء وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مواجهات.

أما ضمك فيحتل المركز الثامن برصيد35 نقطة حصدهم 26 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 9 مواجهات.

تشكيل النصر المتوقع في المواجهة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي

خط الوسط: عبدالله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني – عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

ويستقبل استاد الأمير سلطان مواجهة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تذاع المباراة بين فريقي النصر وضمك عبر قناة SSC HD، بتعليق الثنائي رؤوف خليف وفارس عوض.