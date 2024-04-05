نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويتطلع الأهلي للفوز بهذا اللقاء والتأهل لنصف النهائي من أجل الحفاظ على اللقب، الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يتم بث مباراة الأهلي وسيمبا، عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق المعلق الرياضي الصوتي عصام الشوالي.