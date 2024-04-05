نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويتطلع الأهلي للفوز بهذا اللقاء والتأهل لنصف النهائي من أجل الحفاظ على اللقب، الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا، عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق المعلق الرياضي الصوتي عصام الشوالي.

من المتوقع أن يبدأ الاهلي اللقاء بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.