نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرانكفورت وبريمن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت استعداداته لمواجهة نظيره فريق فيردر بريمن مساء اليوم الجمعة في الجولة 28 من عمر الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت وبريمن في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تقام مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره فريق فيردر بريمن مساء اليوم الجمعة في الدوري الألماني على ملعب فرانكفورت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فيردر بريمن المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فرانكفورت أمام نظيره فريق فيردر بريمن مساء اليوم الجمعة في الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.