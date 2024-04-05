نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل والسد في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل مع نظيره فريق السد مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري القطري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدحيل أمام نظيره فريق السد مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري القطري على ملعب لخويا الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق السد صدارة جدول ترتيب الدوري القطري هذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق الدحيل المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة فريق الدحيل أمام نظيره فريق السد مساء اليوم الجمعة في الدوري القطري عبر شاشة قناة الكأس القطرية.