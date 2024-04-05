كول بالمر يحقق رقمًا استثنائيا مع تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق كول بالمر رقما استثنائيا في فوز فريقه تشيلسي على مانشستر يونايتد 4-3، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي.

شارك كول بالمر الآن بشكل مباشر في أهداف الدوري أكثر من أي لاعب آخر تحت 23 عامًا في الأقسام الخمسة الكبرى في أوروبا.

◉ 24- كول بالمر

◎23- إيرلينج هالاند

◎21- بوكايو ساكا، فيل فودين

◎20- جود بيلينجهام

تين هاج يتحدث عن خسارة مانشستر يونايتد في الوقت القاتل أمام تشيلسي

وقال تين هاج عقب المباراة "لقد بدأنا بشكل سيء للغاية وارتكبنا أخطاء فردية. لكن كان لدي شعور بأننا كنا نسيطر على مجريات الأمور".

أضاف "كنا في وضع الفريق المنتصر بفضل تقديمنا كرة قدم جيدة للغاية وسجلنا أهدافا رائعة. ثم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وتابع "يتعين عليك أن تقوم بعملك، وأن تتخذ القرارات الصحيحة، ولم نرد بسرعة كافية لتجنب هذا الموقف. لقد سيطرنا على اللقاء، خاصة أن لاعبينا كانوا يشكلون خطورة على الأطراف، سواء أليخاندرو جارناتشو وأنتوني".

وأتم "ينبغي علينا أن نتخذ قرارات أفضل. لقد رأيتم كيف نسجل من الهجمات المرتدة. يمكننا أن نشكل تهديدا كبيرا ورأينا مرة أخرى اليوم مثالا على ذلك".