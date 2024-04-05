نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتشيتينو يطلق تصريحات مثيرة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي، إن الفوز على مانشستر يونايتد يمثل نقطة تحول في علاقة الفريق المتوترة مع جماهيره.

بوتشيتينو يطلق تصريحات مثيرة بعد الفوز على مانشستر يونايتد

وقال بوتشيتينو عقب المباراة "لقد كان فوزا مذهلا. كنا الفريق الأفضل اليوم وكان من العدل أن نسجل في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "لقد بدأنا بشكل جيد حقا، وتقدمنا 2 / صفر، وفرضنا سيطرتنا على اللقاء، ثم ارتكبنا خطأ تسبب في الهدف الأول ليونايتد وعانينا بعد ذلك خاصة مع تسجيل الضيوف هدف التعادل".

وتابع "لم يكن من السهل التعامل مع ما حدث، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة مجددا لكن استقبلنا هدفا من الهجمات المضادة".

وأتم "كان من المهم أن ننهي المباراة بهذه الطريقة، وأن نخلق التواصل بين جماهيرنا واللاعبين. ما حدث اليوم أمر جيد للغاية. يجب أن يكون نقطة تحول بالنسبة لثقة الجماهير في الفريق".