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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن الإيفواري فرانك كيسي نجم أهلي جدة، خرج من حسابات مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمباراة الوحدة، مساء اليوم الجمعة، بسبب الإصابة.

صدمة كبرى.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق

ويستضيف الأهلي، نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في إطار الجولة 27 من عمر الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كيسي يعاني من تمزق عضلي بسيط في الساق، سيمنعه من المشاركة في مباراة الوحدة.

ورغم أن درجة الإصابة مطمئنة إلى يايسله، إلا أن المدرب رفض المخاطرة بالدفع باللاعب الإيفواري في مباراة اليوم، لتجنب تفاقم الإصابة.

وتعرض فرانك كيسي للإصابة في مباراة الديربي ضد الاتحاد الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز الراقي 1-0.