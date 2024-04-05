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أحمد جودة - القاهرة - أثنى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، على الهدف المذهل الذي سجله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، مشيرا إلى أنه ساهم في تغيير حظوظ الفريق الأحمر، للفوز 3-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد.

كلوب: هدف ماك أليستر نقطة تحول أمام شيفيلد

وتحدث كلوب عن ماك أليستر، الذي أصبح أول لاعب خط وسط لليفربول يسجل أو يصنع هدفًا في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ جيرارد في يناير 2013، حيث قال "كنا بحاجة لهدف ماكا الرائع لتغيير الأمور".

أضاف كلوب "الهدف الثالث جاء كما كان ينبغي أن يكون. تقدم آندي روبرتسون بأقصى سرعة، وأرسل عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها جاكبو ضربة رأس مثيرة".

ووصل رصيد ليفربول إلى 70 نقطة، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الأخير وأصبح قريبًا جدًا من الهبوط إلى الشامبيونشيب.