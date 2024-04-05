كريستوف جالتييه يتحدى السد قبل مواجهتهما في دوري نجوم قطر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق الدحيل، على أهمية مواجهة السد، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم قطر.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي، إن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة، وأنه حرص خلال الفترة الماضية على الاهتمام ببعض الجوانب ومعالجة الأخطاء من أجل الظهور بشكل جيد في مواجهة الغد.

وأضاف أن فريقه ظهر بشكل جيد في المباراة الماضية أمام الريان رغم الخسارة صفر/2، مؤكدا رضاه عن ما قدمه فريقه في المباراة، ومشددا على ضرورة عدم تكرار ما حدث حينما يلعب أمام السد.

وتابع: “السد حاليًا هو أفضل فريق في الدوري ولديه لاعبون نجحوا في تحقيق اللقب الأسيوي مع المنتخب”.

واتم "ومن واقع الأرقام فيمكن للجميع أن يقول من الصعب علينا أن نحقق الفوز، ولكنها مباراة في كرة القدم سندخلها بكل قوة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة فالدحيل يملك لاعبين أصحاب مستويات مميزة".