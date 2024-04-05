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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، اليوم الجمعة، انفصاله بالتراضي عن ماركوس نيبي المدير التقني للنادي بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

بايرن ميونخ يتخذ قرارا صارما بعد اقتراب خسارة لقب الدوري الألماني

وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن "أود أن أشكر ماركو نيبي على هذا التعاون الطويل. لقد احتفلنا بالعديد من النجاحات خلال هذه الفترة، وتحت قيادته اكتشفنا مواهب متميزة مثل ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا، اللذين نضجا بالفعل ليصبحا لاعبين من الطراز العالمي في بايرن".

أوضح دريسن "لقد كان نيبي عنصرا هاما في عملية التخطيط للفريق، وكذلك ساهم في إتمام العديد من انتقالات اللاعبين. نتمنى لماركو نيبي كل التوفيق في المستقبل".

من جانبه، صرح نيبي "أود أن أشكر نادي بايرن ميونخ على الثقة والدعم، وقبل كل شيء، الفرصة التي أتيحت لي هنا. لقد كان وقتا مليئا بالتحديات والإثارة والنجاح، وكان التتويج بالثلاثية عام 2020 هي أبرز ما في الأمر".