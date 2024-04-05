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أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي ريال مدريد سعر بيع لاعبه المغربي إبراهيم دياز، وذلك بعدما أبدت عديد الأندية الأوروبية اهتمامها بالحصول على خدماته.

ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن نجم الفريق

وبحسب صحيفة سبورت، فإنه مثلما اختار دياز تمثيل المغرب وترك منتخب إسبانيا وذلك لعدم المشاركة، فـ لنفس السبب يمكنه المطالبة بالرحيل عن ريال مدريد.

ويعد دياز أحد أهم العناصر الموجودة في تشكيل النادي الملكي الموسم الحالي، وهو تعزيزًا هجوميًا هامًا لكارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد عليه في كثير من الأحيان.

وأتمت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حدد قيمة 60 مليون يورو وذلك من أجل التفريط في خدمات لاعبه المغربي إبراهيم دياز، والذي حتى الآن لم يطلب الرحيل.

الدولي المغربي لديه عقد يمتد حتى عام 2027، لكن راتبه في الفئة الأدنى بالفريق ويحتل المركز الـ19 بإجمالي يصل إلى 8 مليون يورو.