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أحمد جودة - القاهرة - حقق كول بالمر أرقاما رائعة في فوز فريقه تشيلسي على مانشستر يونايتد 4-3، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي.
كولر بالمر يحقق أرقاما رائعة أمام مانشستر يونايتد
منذ بداية موسم 2016/2017 على الأقل، حاول لاعب واحد فقط أكثر من 8 تسديدات وصنع أكثر من 8 فرص في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز:
9 تسديدات
8 فرص
5 تسديدات على المرمى
3 أهداف
وشارك كول بالمر الآن بشكل مباشر في أهداف الدوري أكثر من أي لاعب آخر تحت 23 عامًا في الأقسام الخمسة الكبرى في أوروبا.
24- كول بالمر
23- إيرلينج هالاند
21- بوكايو ساكا، فيل فودين
20- جود بيلينجهام