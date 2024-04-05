نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر بالمر يحقق أرقاما رائعة أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كول بالمر أرقاما رائعة في فوز فريقه تشيلسي على مانشستر يونايتد 4-3، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي.

كولر بالمر يحقق أرقاما رائعة أمام مانشستر يونايتد

منذ بداية موسم 2016/2017 على الأقل، حاول لاعب واحد فقط أكثر من 8 تسديدات وصنع أكثر من 8 فرص في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

9 تسديدات

8 فرص

5 تسديدات على المرمى

3 أهداف

وشارك كول بالمر الآن بشكل مباشر في أهداف الدوري أكثر من أي لاعب آخر تحت 23 عامًا في الأقسام الخمسة الكبرى في أوروبا.

24- كول بالمر

23- إيرلينج هالاند

21- بوكايو ساكا، فيل فودين

20- جود بيلينجهام