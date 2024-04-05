الرياضة

كولر بالمر يحقق أرقاما رائعة أمام مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق كول بالمر أرقاما رائعة في فوز فريقه تشيلسي على مانشستر يونايتد 4-3، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي.

كولر بالمر يحقق أرقاما رائعة أمام مانشستر يونايتد

منذ بداية موسم 2016/2017 على الأقل، حاول لاعب واحد فقط أكثر من 8 تسديدات وصنع أكثر من 8 فرص في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

 9 تسديدات
  8 فرص
 5 تسديدات على المرمى
 3 أهداف

وشارك كول بالمر الآن بشكل مباشر في أهداف الدوري أكثر من أي لاعب آخر تحت 23 عامًا في الأقسام الخمسة الكبرى في أوروبا.

24- كول بالمر
23- إيرلينج هالاند
21- بوكايو ساكا، فيل فودين
20- جود بيلينجهام

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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