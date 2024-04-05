نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الخليج نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في الجولة 27 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، التي ستقام على استاد "الأمير محمد بن فهد".

تشكيل الخليج المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

حارس المرمى: مروان الخضري

خط الدفاع: سعيد الحمصال، ليساندرو لوبيز، محمد الخبراني، بيدرو رابوتشو

خط الوسط: وويونج خنوب، خالد ناري، خالد السميري

خط الهجوم: فابيو مارتينيز، عبد الإله محمد سعيد، محمد شريف

ويحل الهلال المتصدر ضيفًا على الخليج في مهمة جديدة نحو تعزيز رقمه العالمي والاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري، حيث يملك الهلال في جعبته سلسلة عالمية بـ31 فوزًا متتاليًا، فضلًا عن تصدره جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر.