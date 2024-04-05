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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أفريقيا 2024

مواجه إفريقية قوية بين الأهلي ونظيره نادي سيمبا..يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024.. يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، مباراة مرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي يلتقي سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يدخل الأهلي المباراة بوضع مريح، بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، ما يعني أنه يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز لحسم تأهله إلى دور نصف النهائي.

تاريخيًا، تقابل الفريقان 9 مرات سابقة، كانت الغلبة للأهلي بأربع انتصارات، مقابل 3 انتصارات لسيمبا، وتعادلين.

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، إلى مواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يطمح سيمبا بقيادة مدربه الجزائري عبدالحق بن شيخة، إلى تحقيق مفاجأة والعودة في النتيجة.

تُعدّ المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وتوقعات كبيرة بإثارتها وحضورها الجماهيري الكبير.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا



يُعدّ اليوم الجمعة، 5 مايو 2024، موعدًا هامًا لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضيفه فريق سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة إقامتها اليوم الجمعة 5 مايو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة قناتان، الأولى مجانية والأخرى مشفرة، مما يخلق صراعًا بين جماهير الأهلي لاختيار القناة المناسبة لمشاهدة اللقاء.

القنوات الناقلة

قناة أون تايم سبورتس الأرضية: هي القناة المجانية الوحيدة التي ستنقل المباراة، وذلك عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، والتردد التماثلي الأرضي: UHF9.

قناة beIN Sports HD 6: هي القناة المشفرة التي ستنقل المباراة بتعليق عصام الشوالي.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 6 11054 نايل سات beIN Sports HD 1 11054 نايل سات

معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وسيمبا للمعلق المخضرم عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد سيمبا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، رضا سليم.