نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: اللي ميحبش محمد صلاح مش بيحب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

تصريحات مجدي عبد الغني

وأوضح عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبد الغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

أزمة صلاح وحسام حسن

يذكر أن الفترة الماضية شهدت بعض الأزمات بين محمد صلاح وحسام حسن مدرب منتخب مصر بعد توليه القيادة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.