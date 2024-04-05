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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بث مباشر أهلي جدة اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter البث المباشر دون تقطيع في الدوري السعودي 2024.. منافسة سعودية عربية قوية بين أهلي جدة والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، وننشر في السطور التالية أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بث مباشر أهلي جدة اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter البث المباشر دون تقطيع في الدوري السعودي 2024.

شاهد بث مباشر أهلي جدة اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter البث المباشر دون تقطيع في الدوري السعودي 2024

يتم تفعيل البث المباشر قبل بث المباراة بدقائق قليلة.

مواجهة ومنافسة قوية وضرب نار بين أهلي جدة والوحدة.. شاهد بث مباشر أهلي جدة اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter البث المباشر دون تقطيع في الدوري السعودي 2024.. يُعدّ اليوم الجمعة 5 مايو 2024 موعدًا هامًا لعشاق كرة القدم السعودية، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدة مع نظيره فريق الوحدة، في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

شاهد بث مباشر أهلي جدة اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter البث المباشر دون تقطيع في الدوري السعودي 2024

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أهلي جدة والوحدة وجاءت كالتالي:

بث مباشر أهلي جدة × الوحدة في الدوري السعودي

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن الفوز لتأكيد موقعه في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يسعى الوحدة لتحسين مركزه في الجدول، وتعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وتوقعات كبيرة بإثارتها وحضورها الجماهيري الكبير.

بث مباشر مباراة أهلي جدة والوحدة في دوري روشن السعودي (الموعد الرسمي)

وتُقام المباراة بين فريقي أهلي جدة والوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 27 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

بث مباشر.. ترتيب الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن النصر صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة، ويبتعد الأهلي بفارق مريح عن الفرق التي تأتي خلفه في جدول الترتيب، حيث يبلغ الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الرابع 8 نقاط، ويقترب الأهلي خطوة أكثر من ضمان المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، الموسم المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري السعودي للمشاركة في البطولة.

الوحدة يواجه أهلي جدة بث مباشر

في المقابل، يحتل الوحدة المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويبتعد الوحدة بفارق 3 نقاط عن الرائد صاحب المركز الحادي عشر، و4 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز العاشر، ويسعى الوحدة لتحسين مركزه في الجدول والابتعاد عن خطر الهبوط، حيث يتأهل آخر 3 فرق في جدول الترتيب لدوري الدرجة الأولى، ويمكن القول أن الأهلي في وضع أفضل بكثير من الوحدة في جدول الترتيب، حيث يملك الأهلي فرصة كبيرة للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، بينما يركز الوحدة على الابتعاد عن خطر الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة × الوحدة

وتُعدّ شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين السعودي، بما في ذلك مباراة الوحدة والأهلي في الموسم الجاري 2023-2024، ويُمكن للمشاهدين متابعة المباراة على شاشة قناة SSC HD1، والتي ستنقل المباراة بتعليق صوتي للمعلق الرياضي عبد الله الحربي.

ترددات قنوات SSC

القناة التردد القمر الصناعي SSC HD1 12522 نايل سات SSC HD1 11919 عرب سات

تشكيل أهلي جدة اليوم أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الوحدة اليوم حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي روجر إيبانز ميريح ديميرال عبدالله العمار خط الوسط فرانك كيسيه على الأسمر روبيرتو فيرمينو خط الهجوم الا سان ماكسيمان فراس البريكان رياض محرز

بث مباشر معلق مباراة أهلي جدة والوحدة

وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي عبد الله الحربي.