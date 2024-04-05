عاجل.. إمام عاشور يفجر مفاجأة: بروح لطبيب نفسي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - قال إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، أن من أكتر العيوب التي يراها في نفسه هو أنه متهور ومن الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنه مع الوقت بدأ ويحاول علاج هذا الأمر، ويتعلم التأني وأن يُصبح أهدى بشكل أكبر من ذلك.

بروح لطبيب نفسي لهذا السبب

وأضاف عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: من زمان بروح لدكتور نفسي دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني اكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات.

وتابع: أول عيب في نفسي صارحته بيه هو اني عصبي وبالجلسات اتعلمت منه ازاي اخفف العصبية، ومنظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل.