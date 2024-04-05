نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد ناري من مجدي عبد الغني على محمود كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لعب في النادي الأهلي أكثر مما لعب محمود عبدالمنعم كهربا.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات اليوم: “محمود كهربا بيخلص كورة خلاص وقرب يعتزل أو يمشي من النادي الاهلى، ولم أظلمه طوال حياتي وليس لي يد في أزمته مع الزمالك”.

وأضاف عبدالغني: “كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شئ طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتقي الله سيتعرض للعديد من المشاكل والأزمات في حياته”.

وواصل: "كهربا هربا وأخد طريقة ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب أزاي كده، والأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة، ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي.. أنا جايب أهداف أكتر منه".