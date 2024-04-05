الرياضة

عاجل.. رد ناري من مجدي عبد الغني على محمود كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لعب في النادي أكثر مما لعب محمود عبدالمنعم كهربا.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات اليوم: “محمود كهربا بيخلص كورة خلاص وقرب يعتزل أو يمشي من النادي الاهلى، ولم أظلمه طوال حياتي وليس لي يد في أزمته مع الزمالك”.

وأضاف عبدالغني: “كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شئ طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتقي الله سيتعرض للعديد من المشاكل والأزمات في حياته”.

وواصل: "كهربا هربا وأخد طريقة ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب أزاي كده، والأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة، ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي.. أنا جايب أهداف أكتر منه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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