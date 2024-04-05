نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يكشف مفاجأة بشأن علاقته مع جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، عن أزمته السابقة مع اللاعب وليد سليمان، وأنه كان بالفعل خاطئ في هذا الفعل الذي بدر منه، وقدم الاعتذار له أكثر من مرة وقبل رأسه أمام الجميع في مُباراة القمة، قائلًا: «غلطت في حقه واللي عملته مكانش يصح.

تصريحات إمام عاشور

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية، أنه من الصعب جدًا الرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك، موضحًا أن قرار الانتقال للنادي الأهلي، لم يأخذ تفكير 1% منه.

وتابع: صعب ارجع الزمالك لأني اتحطيت في مكان الناس فيه بتحبني وجمهور النادي الأهلي ربنا يعلم حبي ليهم، ونادي الزمالك لما رجعت من الاحتراف محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا»،

وبشأن هتاف جمهور الأهلي «إمام مش عايزينه»، قال إمام عاشور «والنهاردة بيقولوا ابن النادي».