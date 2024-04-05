عاجل.. إمام عاشور مهاجمًا نجم الأهلي السابق: "غرضه الضحك والترند"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، عن أزمته مع رضا عبد العال نجم الكرة المصرية والقلعة الحمراء السابق، مشيرًا إلى أن الأخير يدلي بتصريحات غريبة ضد بعض اللاعبين.

تصريحات إمام عاشور عن رضا عبدالعال

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: “رضا عبد العال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبد العال غرضه الضحك، والترند”.

وتابع: “أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا وزي ما طلع اتكلم عليا اتكلمت عليه وقلت عليه هجاص واتشهر بيها”.

يذكر أن إمام عاشور قد شن هجومًا ضد رضا عبد العال بعد مباراة السوبر الماضية ووصفه بكلمة “الهجاص”.