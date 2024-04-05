نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الونش يصدم عبدالله السعيد بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، أن محمود شيكابالا هو رقم “1” في الفريق الأبيض حتى بعد قدوم عبدالله السعيد، صانع الألعاب المخضرم.

الونش: شيكابالا رقم 1 في الزمالك

تواجد محمود الونش برفقة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، في حلقة اليوم الجمعة من برنامج “رامز جاب من الآخر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

وقال الونش خلال حديثه في رامز جلال: “ليس صحيحًا ما يقال عن أعمار لاعبي الزمالك، فالعمر ليس شرطًا للجودة، وعبدالله السعيد لاعب مهم وسيفيد الزمالك بجودته وهذا هو المطلوب”.

وتابع الونش، مُجيبًا على سؤال اللاعب الأهم ما بين السعيد وشيكابالا: “حتى بعد قدوم عبد الله السعيد، يظل شيكابالا أهم لاعب في الزمالك ورقم 1”.

جدير بالذكر أن محمود الونش يغيب عن المشاركة مع الزمالك في الوقت الحالي، بعد إصابته بالرباط الصليبي.